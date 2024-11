Dinosaurier-Skelett für 4,7 Millionen Euro versteigert

Das Skelett eines 22,5 Meter langen Dinosauriers ist in Frankreich für 4,7 Millionen Euro versteigert worden. Ein Sammler, der anonym bleiben wolle, habe das in den USA ausgegrabene Skelett des Apatosaurus am Samstag erworben, teilten die Auktionshäuser Collin du Bocage und Barbarossa mit.