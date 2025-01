Sensations-Fund: 166 Millionen Jahre alte Dinosaurier-Spuren

Fast 200 Dinosaurier-Fußabdrücke wurden diesen Sommer in einem Steinbruch in Oxfordshire entdeckt.

Es ist vermutlich der größte Fund dieser Art in Großbritannien: Forscher haben etwa 200 Dinosaurierspuren entdeckt, die 166 Millionen Jahre alt sind. In einem Steinbruch in Oxfordshire in England seien fünf Fährten entdeckt worden, teilten die Universitäten Oxford und Birmingham am Donnerstag mit.