Homosexuelle und Transmenschen gehen demnach in ähnlichem Maße einer Erwerbstätigkeit nach wie die heterosexuelle Bevölkerung, meistens sind sie jedoch höher qualifiziert und in anderen Branchen tätig. So liege der Anteil der Fach- oder Hochschulabsolventen in der Personengruppe bei 60 Prozent im Vergleich zur restlichen Bevölkerung gleichen Alters mit 42 Prozent.