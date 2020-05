"Grundsätzlich stellen Menschen in Diskussionen viel zu wenig Fragen", stellt die Argumentationstrainerin fest. "Offene Fragen sind besonders gut geeignet, um herauszufinden, was das Gegenüber überhaupt denkt." Die besten Fragen in einer Diskussion seien also: Warum denken Sie das? Wie kommen Sie zu diesem Standpunkt? Was sind ihre Gründe? So könne man herausfinden, wo das Gegenüber steht und es dort abholen.