Mitgliederrekord DLRG: Mehr Jugendliche wollen schwimmen

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) verzeichnet nach der Coronakrise eine positive Entwicklung ihrer Mitgliederzahl. Zum Jahresende 2024 habe diese 627.146 betragen, teilte die DLRG am Donnerstag im niedersächsischen Bad Nenndorf mit.

Viele Kinder lernen normalerweise in der Grundschule schwimmen. Doch immer mehr Bäder schließen, weil die Kommunen sparen müssen. Das hat Folgen für die Kinder.

Ein Drittel der Mitglieder Kinder bis 12 Jahren

Knapp ein Drittel der Mitglieder, also fast 200.000, seien Kinder im Alter von bis zu zwölf Jahren.

Doch: Ein "milliardenschwerer Investitionsstau in den öffentlichen Schwimmbädern " hänge "wie ein Damoklesschwert über uns", kritisiert Vogt. Für viele der im Durchschnitt 50 Jahre alten Bäder bedeute "der nächste Sanierungsfall womöglich das endgültige Aus".

DLRG: Schwimmunterricht in Schulen "Pflichtaufgabe"

Eine DLRG-Studie zeigt: Rund 20 Prozent der Grundschulkinder sind Nichtschwimmer, knapp 60 Prozent nicht sicher im Wasser. Grund dafür sind Unterrichtsausfälle in der Pandemie, Lehrkräftemangel und Bäderschließungen.

Bis zum Ende der Grundschule solle jedes Kind sicher schwimmen können. Dies stehe so "seit Jahren auch in den Lehr- und Bildungsplänen der Länder".

DLRG will mehr Ehrenamtliche gewinnen

Daneben will die DLRG mehr Ehrenamtliche für die Ausbildung von Schwimmern und Rettungsschwimmern gewinnen, um im Sommer an den Badegewässern noch präsenter sein und mehr Kindern das Schwimmen beibringen zu können.

Der Verband will neben der Ausbildung des Nachwuchses vermehrt Erwachsene zum Engagement bewegen. Dazu nähmen die Verantwortlichen auch Menschen aus den eigenen Reihen in den Blick, etwa die Eltern von Schwimmkursteilnehmern, hieß es.

Zum Ende der Badesaison hat die DLRG eine alarmierende Bilanz gezogen: In diesem Jahr sind in deutschen Gewässern 353 Menschen gestorben - so viele wie seit Jahren nicht mehr.

