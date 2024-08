DLRG: Jahrelange Wartezeiten bei Kinder-Schwimmkursen

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) verzeichnet teilweise jahrelange Wartezeiten für Kinder-Schwimmkurse. "Die Not ist an den meisten Orten sehr groß, es gibt lange Wartelisten, wir können ehrenamtlich nicht auffangen, was in den Schulen nicht mehr geleistet wird", sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Sonntag)