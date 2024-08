Schon 200 Einsätze an Küste: DLRG mahnt zur Vorsicht

Nach eigenen Angaben betreibt die Organisation an der Küste 86 Wasserrettungsstationen zwischen der Insel Borkum in Niedersachsen und der Insel Usedom in Mecklenburg-Vorpommern. Die in einigen Bundesländern noch laufenden Sommerferien und das Sommerwetter dürften weiterhin zu Hochbetrieb an Badestellen führen.