Er bemerkt im Garten des Opfers eine Gestalt, die sich dort in der Nacht herumgetrieben hat. Offenbar hat sich diese Person unter anderem an den Biervorräten des Opfers auf dem Balkon bedient. An einer leeren, weggeworfenen Bierflasche können die Polizisten eine DNA sicherstellen. Wird es damit gelingen, auch dem Mörder von Hedi B. auf die Spur zu kommen?