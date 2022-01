In einem Waldstück bei Plauen in Sachsen wird 1987 die Leiche der damals 18-jährigen Heike W. gefunden. Die junge Frau liegt neben ihrem Motorrad auf dem Waldboden. Die Kleidung wurde ihr heruntergerissen, ihr Mörder hat sie vergewaltigt und erdrosselt. Am Tatort finden die Ermittler am nächsten Tag nur wenige Hinweise. Starker Regen hat in der Mordnacht vieles weg gewaschen, der Mörder wird damals nicht gefasst.