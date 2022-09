Und dennoch: Das, was über 100 Tage in Kassel zu entdecken war, war weit mehr als die öffentliche, immer wieder in neue Eskalationsspiralen abdriftende Debatte hätte vermuten lassen. Denn die meisten Kunstwerke oder Projekte hatten gar nichts damit zu tun. Sie wollten auf ganz andere Missstände als die in Israel aufmerksam machen, auf die in Kuba, in Kenia, in Australien zum Beispiel.