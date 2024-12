documenta 16: US-Kuratorin Naomi Beckwith leitet Kunstschau

Die künstlerische Leitung der nächsten Weltkunstausstellung documenta in Kassel steht fest: Die am New Yorker Guggenheim-Museum tätige Kunsthistorikerin Naomi Beckwith wird die documenta 16 im Jahr 2027 kuratieren und damit konzeptionell prägen, wie documenta-Geschäftsführer Andreas Hoffmann in Kassel bekanntgab.