Das Journalisten-Fachportal "DWDL" fragte am Dienstag in einem Kommentar: "Wenn Naidoo im TV schwurbelt, fliegt er raus. Und Döpfner?" Als Präsident des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) vertritt Döpfner ebenfalls 286 Tageszeitungen in Deutschland. Ob er als Vorsitzender des BDZV noch tragbar sei, wenn er die Verbandsmitglieder so gering schätze, müssten die Verlage entscheiden, gab der DJV-Vorsitzende Überall zu bedenken.