Dominikanische Republik: Tote bei Einsturz von Disco-Dach

Zahlreiche Menschen wurden in der Dominikanischen Republik durch einen Einsturz eines Diskothek-Dachs verletzt oder getötet.

Beim Einsturz des Dachs einer Diskothek in der Dominikanischen Republik sind mindestens 98 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 150 weitere Menschen wurden bei dem Unglück in dem Club Jet Set in der Hauptstadt Santo Domingo verletzt, wie die Regierung des Karibikstaates mitteilte.