Fünf Jahre später: Die 15-jährige Sarina S. ist mit ihrer ein Jahr älteren Freundin Janine G. mit dem Zug unterwegs von Berlin in Richtung Rietzneuendorf in Brandenburg. An diesem Bahnhof steigen die beiden Mädchen aus, wollen eigentlich den Vater von Sarina besuchen, der in der Nähe in einem Gasthof arbeitet. Doch sie verschwinden spurlos.