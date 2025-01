Blindgänger an Carolabrücke:Dresdner Innnenstadt wird geräumt

Der britische 250-Kilogramm-Blindgänger in der sächsischen Landeshauptstadt war am Mittwoch entdeckt worden. Die Behörden entschieden, ihn am Donnerstag vor Ort zu entschärfen. Im Einsatz sind seit dem Morgen Polizei und Feuerwehr. Notunterkünfte stehen in der Messe zur Verfügung. Um Menschen dorthin zu bringen, werden Busse eingesetzt.