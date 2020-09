Besucher auf dem Hamburger Isemarkt.

Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Nach der Einführung von Bußgeldern hat die Polizei in Hamburg bisher nur wenige Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt. "Noch ist es sehr ruhig", sagte ein Sprecher. Auch am Freitagabend habe es nur vereinzelte Verstöße gegeben, etwa weil sich kleine Grüppchen in Grünanlagen aufhielten.



Ob bereits Bußgelder verhängt wurden, wollte die Polizei noch nicht mitteilen. Der neue Bußgeldkatalog sieht bei Verstößen Strafen von 150 bis zu 5.000 Euro vor, in Wiederholungsfällen sogar 25.000 Euro.