Klimawandel in Frankreich : Bordeaux-Weine: Dürre erzwingt früheste Lese

Vor dem Turm des Weinguts Château Smith-Haut-Lafitte aus dem 14. Jahrhundert wässert Manon Lecouffe sorgfältig neugepflanzte Weinstöcke - eine unverzichtbare Arbeit. Wenn die Stöcke ein paar Jahre alt sind, haben sich ihre Wurzeln so weit vorgearbeitet, dass sie an Wasser tief in der Erde herankommen und Dürren ohne allzugroße Schäden überstehen. Dieses Jahr sei es aber so trocken gewesen, dass die Güter auch ältere Weinstöcke bewässern durften, sagt Lecouffe. Das ist in Bordeaux sonst verboten.