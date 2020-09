Patienten liegen in Brescia in Krankenbetten. Symbolbild

Quelle: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Italien hat im Zuge der Coronavirus-Pandemie mehr Todesfälle als China gemeldet und ist damit das Land auf der Welt mit den meisten offiziell gemeldeten Toten. Bisher seien 3.405 mit dem Erreger infizierte Menschen gestorben, teilte der Zivilschutz in Rom mit.



Inwieweit die offizielle Statistik in China die wahre Lage widerspiegelt, ist allerdings unklar. So hatte China mehrfach mit Änderungen bei der Zählweise der Infektionen für Verwirrung gesorgt. Auch in Italien wird mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet.