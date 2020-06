Der beleuchtete Eiffelturm in Paris. Symbolbild

Quelle: Aurelien Morissard/XinHua/dpa

Die Covid-19-Pandemie hat in Frankreich bereits über 1.000 Opfer gefordert. Es starben 1.100 Menschen in Krankenhäusern, das waren 240 mehr als noch am Vortag, wie Gesundheitsdirektor Jerome Salomon in Paris mitteilte.



In Frankreich steckten sich bisher rund 22.300 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 an, das waren über 2.400 mehr als noch am Vortag. Die Epidemie breitet sich nach den Worten Salomons weiter schnell aus. Das Elsass ist besonders von der Pandemie betroffen.