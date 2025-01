E-Auto-Test: Wie viel Reichweite haben sie bei Kälte?

Um die Fahrzeuge objektiv miteinander vergleichen zu können, fand der Test auf einem Prüfstand bei einer winterlichen Temperatur von null Grad statt. Es wurde die Strecke von München nach Berlin simuliert. Die 582 Kilometer lange Route über die Autobahn A9 hatte der ADAC zuvor in einer Realfahrt mit allen Steigungen, Gefällen und realistischem Verkehrsgeschehen aufgezeichnet und in den Prüfstand importiert. So waren die Bedingungen für alle Fahrzeuge gleich.