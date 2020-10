eBay Kleinanzeigen führt Bezahlfunktion ein

Der vom Käufer gezahlte Betrag werde bis zu 14 Tage treuhänderisch verwahrt. Bestätigt der Käufer den Erhalt des Artikels, wird der Betrag unmittelbar an den Verkäufer ausgezahlt. Ebenfalls abgesichert sind wesentliche Abweichungen von der Artikelbeschreibung. Sollten Käufer und Verkäufer bei Unstimmigkeiten keine Einigung erzielen, können sie eine Schlichtung in Anspruch nehmen, so eBay Kleinanzeigen.