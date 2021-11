Neue Bandenkämpfe in einem Gefängnis in Ecuador haben mindestens 68 Insassen das Leben gekostet. 25 weitere seien verletzt worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Laut der Polizei lieferten sich die Häftlinge am Samstag im Gefängnis Litoral in der Stadt Guayaquil rund acht Stunden lang Feuergefechte.