Das Gefängnis Litoral in der Metropole Guayaquil ist die größte Haftanstalt des Landes und mit rund 10.000 Inhaftierten völlig überbelegt. Lasso kündigte an, das Sicherheitskomitee einzuberufen und über die Lage in den Haftanstalten zu sprechen. Gleichzeitig sollen die Gefängnisse modernisiert werden.