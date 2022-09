Am Sonntag tragen sechs Bedienstete von Balmoral den Sarg zu einem Leichenwagen. Dieser fährt zunächst in die nahe gelegene Stadt Ballater. Um 10.12 Uhr soll der Sarg dort eintreffen, Vertreter der Grafschaft Aberdeenshire erweisen der Queen die letzte Ehre. Anwesend sind der Earl of Dalhousie sowie der Pfarrer der Crathie Kirk, in der Elizabeth II. während ihrer Aufenthalte in Balmoral den Gottesdienst besuchte.