Dass die Ehe als Konzept nicht an Bedeutung verloren hat, darauf weisen auch die Zahlen zur durchschnittlichen Ehedauer hin. Denn entgegen der allgemeinen Auffassung sind Paare in Deutschland aktuell deutlich länger verheiratet als noch vor einigen Jahren. 14,5 Jahre, so lange hielt eine durchschnittliche Ehe in Deutschland im Jahr 2021. 1990 blieb ein Ehepaar im Durchschnitt nur 11,5 Jahre zusammen - also drei Jahre kürzer als momentan.