Ehe: Nur noch jeder zweite Deutsche ist verheiratet

Der Anteil der verheirateten Männer und Frauen in Deutschland geht weiter zurück. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lebten 35 Millionen Menschen Ende 2023 in einer Ehe. Das entspricht gut 50 Prozent der Bevölkerung ab 18 Jahren. Der Anteil der Verheirateten geht seit Jahren zurück: 30 Jahre zuvor schlossen noch rund 39,3 Millionen volljährige Menschen den Bund der Ehe, das waren 60 Prozent aller Erwachsenen.

Im selben Zeitraum stieg die Zahl der volljährigen ledigen Personen und ihr Anteil an der Bevölkerung ab 18 Jahren deutlich. Ende 2023 waren 22,6 Millionen Menschen ab 18 Jahren ledig, also nicht verheiratet, verwitwet oder geschieden. Zum Vergleich: 1993 waren gut 15,8 Millionen Erwachsene ledig. Der Anteil der Ledigen an der Bevölkerung stieg damit binnen 30 Jahren von 24 Prozent auf rund 33 Prozent.