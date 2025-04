Ehering im Magen einer Kuh gefunden: "Glücklicher Zufall"

Wahrscheinlich beim Füttern mit Hafersilage hat eine Kuh ihrem Bauern Johannes Brandhuber aus Simbach am Inn mit ihrer rauen Zunge den Ehering vom Finger gestreift und hungrig mit dem Futter verschluckt.

Jedenfalls fehlte dem noch recht jung verheirateten 32-Jährigen an jenem Sonntagmorgen im November nach der Stallarbeit der Ring. Rund vier Monate später dann der Anruf von Metzger Josef Steinleitner aus Vilshofen an der Donau: In "Herzals" Magen hat ein Mitarbeiter den Ring gefunden.