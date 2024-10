Seltene Krankheit EDS: Jeden Tag Schmerzen

Das Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS) ist eine angeborene, seltene, erbliche und vererbbare Bindegewebserkrankung. Betroffene leiden unter starken Schmerzen - so wie Kyros Mani.

Allein in Deutschland leben Schätzungen zufolge etwa vier Millionen Menschen mit einer Seltenen Erkrankung, in der gesamten EU geht man von circa 30 Millionen Betroffenen aus. Einer davon ist der Arzt Kyros Mani, der am Ehlers-Danlos-Syndrom leidet. Er ist einer der wenigen Experten, die sich mit der Krankheit auskennen.