Ehrenamt in der Adventszeit: Was kann man tun?

Hilfsorganisationen wie die "Junge Tafel" in Lübeck brauchen immer wieder die Unterstützung Ehrenamtlicher. (Archivfoto)

Gerade in der Vorweihnachtszeit möchten viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren und einige soziale Einrichtungen bieten in der Tat zeitlich begrenzte Weihnachtsprojekte an: vom Päckchenpacken für geflüchtete Kinder bis zur Weihnachtsgans für Obdachlose. Hilfsorganisationen sind aber auch nach den Feiertagen auf Unterstützung angewiesen.