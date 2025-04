Ostern: Huhn und Ei - Wussten Sie, dass ...?

"Aktuell geht man von etwa 34 Milliarden Hühnern aus, die zu jedem Zeitpunkt auf der Erde leben", heißt es in Drapelas Buch. Das Huhn ist demnach das häufigste Landwirbeltier der Erde - und das kulinarisch beliebteste. Hühner gibt es auf allen Kontinenten außer am Südpol, Hühnerfleisch wird in so gut wie allen Kulturen verzehrt, es ist ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Ernährung . In der Römerzeit wurde zunehmend Geschmack an Hühnerfleisch und Eiern gefunden, vor den Städten entstanden spezialisierte Höfe.