Wegen der Ansteckungsgefahr fand die Vigilfeier in einem fast menschenleeren Petersdom statt. Gläubige weltweit verfolgten den Gottesdienst über TV-Sender und einen Livestream im Internet.



In diesem Jahr nähmen Christen mehr denn je den Karsamstag wahr, "den Tag der großen Stille", so der Papst. Ängste um das eigene Leben und um die Zukunft machten diesen Tag in der biblischen Geschichte wie auch heute zur "dunkelsten Stunde". Zugleich gäben viele Menschen die Liebe nicht auf und säten mit kleinen Gesten "Keime der Hoffnung".