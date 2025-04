Sommertrend 2025? :Eis im Brioche erobert Deutschland

In Deutschland ist die Spezialität als Trend noch neu, wird aber immer bekannter.

Fluffig statt knusprig: Wie wär's mal mit einem Eis in einem luftigen Brötchen statt in einer krossen Waffel? "Eis im Brioche" heißt eine traditionelle Eisspezialität aus Sizilien, die jetzt auch in Deutschlands Eisdielen Einzug hält.