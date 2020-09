Befürworter sehen in der Präsentation von Eisbären und anderen bedrohten Arten in Zoos hingegen ein Mittel zum Zweck: Wer einmal ein Eisbär-Baby live gesehen hat, entwickelt vielleicht auch ein anderes Verständnis für dessen Artgenossen in freier Wildbahn. Fest steht: Seit Eisbär-Baby Knut 2006 ganz Deutschland verzückte und elf Millionen Menschen in den Zoologischen Garten Berlin lockte, sind seine Nachfolger Flocke und Co. Publikumsmagneten.