Kristalle am Fenster: Warum gibt es keine Eisblumen mehr?

Früher sei das bei undichten oder wenig isolierten Fensterscheiben häufiger der Fall gewesen, so Gmelch. Grundsätzlich müssten mehrere Bedingungen eintreffen, damit Eisblumen auftreten können: eine kalte Oberfläche unter dem Gefrierpunkt, eine ausreichend hohe Luftfeuchtigkeit im Raum sowie Kondensationskeime, also Unebenheiten auf der Oberfläche, etwa Staubpartikel oder Risse.

Nur noch in sehr alten Häusern

Gerade ersteres finde man aber nur noch in sehr alten Häusern oder vielleicht mal in einem Treppenhaus, sagt Gmelch, der die Graduiertenschule SAOT der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg leitet. "Wir haben also die wärmere Raumluft, die sich an der Fensteroberfläche abkühlt. Dadurch sinkt ihre Fähigkeit, Wasser zu speichern - dieses Wasser muss aber irgendwo hin", sagt er. "Üblicherweise schlägt es sich als Feuchtigkeit auf der Scheibe nieder, es kondensiert."