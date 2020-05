Während am Wochenende mancherorts noch Temperaturen bis knapp 28 Grad erreicht wurden, stürzte die Temperatur am Montag im Nordwesten bereits auf einstellige Werte. Von Norden her kommt kalte Luft und trifft auf feuchtwarme Luft aus dem Süden, dabei setzt sich die kalte Luft durch und die Wärme wird abgedrängt.