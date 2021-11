Trotz der Zahlungen an Betroffene, trotz einer in Auftrag gegebenen Studie zur Ermittlung von Ursachen der sexualisierten Gewalt in kirchlichen Institutionen und der Kirche und trotz der Einrichtung eines Betroffenenrates, der schließlich ausgesetzt wurde: Die Aufarbeitung lief sehr langsam und es gelang zudem nicht, unabhängige Aufarbeitungskommissionen einzurichten.