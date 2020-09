Nun also der Neustart in der Elbphilharmonie, noch immer mitten in der Pandemie. Wegen der Corona-Auflagen dürfen die Säle zu maximal einem knappen Drittel gefüllt sein. In Zahlen bedeutet das: 628 statt 2.100 Zuschauer im Großen Saal, 131 statt 540 im Kleinen.