Eine Herde Wildelefanten hat die chinesische Millionenmetropole Kunming in Aufruhr versetzt. Straßen wurden gesperrt und Bewohner aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen, während sich die 15 Tiere der Stadt näherten. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete am Donnerstag, dass die Herde am Abend zuvor den Bezirk Jinning am Rande von Kunming erreicht habe.