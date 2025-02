Elias Sime verwandelt Elektroschrott in Kunst

Ein Kunstwerk von Elias Sime bei der Ausstellung in Düsseldorf

Der Stadtplan einer Megacity aus der Luft - so jedenfalls wirkt das Bild von Weitem. Doch je näher man rückt, desto verwirrender wird das Ganze: denn Straßenzüge und Wohnblöcke bestehen aus ausrangierten Computerplatinen - endlos aneinandergereiht.

Spiel mit Perspektiven

"Tightrope", so nennt der äthiopische Künstler Elias Sime sein monumentales Wandbild - ein Spiel mit Perspektiven: Materialien, die einst Träger von Informationen waren wie Drähte, Leiterplatten oder Schaltkreise, verschmelzen zu topografischen Karten.

Elias Sime ist ein Architekt der Erinnerung, ein Kartograf des digitalen Zeitalters, dessen Werk die Verbindung von Mensch und Technologie, von Fortschritt und Vergänglichkeit in atemberaubenden Kompositionen einfängt.

"Denn durch die zunehmende Digitalisierung bleibt etwas auf der Strecke - unsere Gefühle, Seele, Anfassen, das, was uns als Mensch ausmacht", so Sime weiter.

Sime ist kein Nostalgiker des digitalen Zeitalters, kein Kritiker der Technisierung per se. Vielmehr erzählt seine Kunst von globalen Verbindungen, von Migration, von den unsichtbaren Strömen der modernen Welt.

Die Materialien für seine Werke stammen oft von den Elektronikmärkten in Addis Abeba, wo ausrangierte Geräte aus dem Westen landen. Hier, in den Händen lokaler Händler, beginnt ihre zweite Existenz - eine, die Elias Sime in seinen Werken weiterträgt.