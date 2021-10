Elton John: Bevor ich erfolgreich wurde und nach Amerika ging, haben mich selbst so viele Leute unterstützt und mir Mut gemacht. Also habe ich mir immer gesagt, ich möchte das auch für die jungen Musiker und Musikerinnen tun. Vor allem für sie richtet der Brexit großen Schaden an. Ich spreche oft mit der Regierung, damit sich etwas ändert. Die jungen Talente müssen doch ohne Probleme auf Tour gehen können in Europa. Das macht mich verdammt traurig.