Sachsen-Anhalt: Mann verletzt Fans auf privater EM-Party

Polizisten an einem Einsatzort in Wolmirstedt.

Polizisten haben bei einem Einsatz in Wolmirstedt nördlich von Magdeburg am Freitagabend einen Mann erschossen. Dieser hat vorher die Beamten angegriffen, wie eine Polizeisprecherin an diesem Samstag in Stendal sagte. Er starb den Angaben zufolge noch vor Ort. Ob der Mann bewaffnet war, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.