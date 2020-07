Emmys: Deutsche Serie "Unorthodox" nominiert

So können sich etwa "The Crown" und "Stranger Things" von Netflix Hoffnungen auf den Preis für die beste Drama-Serie machen - in dieser Kategorie ist auch "Succession" von HBO nominiert. HBO geht in der Rubrik der besten Comedy-Serie mit "Curb Your Enthusiasm" und "Insecure", Netflix mit "Schitt's Creek", "Dead to me" und "The Kominsky Method" ins Rennen.