Fünf Sekunden lang brannte das Feuer der Sonne in einer Metallröhre in England. Da schlägt mein Physikerherz sofort höher. Denn wenn das funktioniert mit der Kernfusion, haben wir Energie ohne Ende - praktisch klimaneutral: In einem Kilo Fusionsbrennstoff steckt so viel Energie wie in 10.000 Tonnen Öl.