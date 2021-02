Zum ersten März stehen für Verbraucherinnen und Verbraucher einige Veränderungen an: Neue Regeln für Reparatur von Elektro-Geräten und Änderungen bei den Energieeffizienzklassen stehen an. Außerdem gibt es Veränderungen beim Bezahlen per Kreditkarte im Internet - und wer ins Moselgebiet in Frankreich will, braucht einen negativen Corona-Test.