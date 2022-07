Das Sparen in Folge des Ukraine-Kriegs beschränkt sich aber nicht auf die Hauptstädte. In Bayern zum Beispiel werden auch die Nürnberger Kaiserburg, das Liebfrauenmünster in Ingolstadt oder der Augsburger Perlachturm nachts nicht mehr angestrahlt. Auch in Rostock wird die Anstrahlung von Rathaus, Stadttoren und Kirchen in den kommenden Tagen zurückgefahren. Andere Städte, darunter Kiel, Erfurt, Dresden und Hamburg, prüfen nach eigenen Angaben derzeit noch Energiesparmaßnahmen.