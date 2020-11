Am 23. September 2020 legte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie den neuen Gesetzesentwurf für das Erneuerbare-Energien-Gesetz vor. Es soll noch in diesem Jahr in Kraft treten, doch Experten raufen sich in Anbetracht des Paragrafen-Dschungels die Haare. Ohne Anwalt sei das Werk nicht mehr zu verstehen.