Je nach gewünschter Temperatur rechnen ein, zwei oder alle drei Computer gleichzeitig in der Heizung und erzeugen so Raumwärme. Die Daten, die in den Heizungen berechnet werden, kommen von Kund*innen mit einem hohen Rechenbedarf wie Banken oder Forschungseinrichtungen. Sie kaufen die Rechenleistung der Computer bei Qarnot ein und lassen die Daten in den Heizkörpern verarbeiten.