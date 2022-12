Wir haben uns an die permanenten Zumutungen unserer Konsumgesellschaft gewöhnt: an Flugzeuge, die über Wohngebiete donnern - was wäre das Leben ohne Urlaubsflug? An Radfahren im Abgasdampf - wo kämen wir hin ohne Auto? An 18 Millionen Vögel, die jedes Jahr an den Fensterscheiben unserer Häuser sterben - Höhlen sind keine Option.