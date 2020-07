Überhaupt hat Morricone viel experimentiert. Als junger Komponist schloss er sich Ende der 50er-Jahre einer Gruppe an, die sich der "Neuen Musik" verschrieb - in Darmstadt. Im ZDF-Interview erzählte er von diesen Experimenten: "Wir gingen in den Wald und jeder stellte sich auf einen Baumstumpf. Und jeder suchte sich einen Ton aus und pfiff oder summte oder schrie den Ton. Und ich dirigierte dieses Experiment." Wer will, kann diese schrägen Töne von damals als Leitmotiv seines Schaffens erkennen, das sich in viele Werke geschlichen hat. Experimentierfreudig war er stets auch mit Instrumenten: Von der Maultrommel bis zum großen Orchester nutzte er die volle Bandbreite.