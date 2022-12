Lange war der Landesdirektor der Bonner Hilfsorganisation Help für den Niger. Laut dem "Spiegel"-Bericht wurde er im April 2018 in der Region Tillabéri an der Grenze zu Mali überfallen und verschleppt. Später soll er demnach an die islamistische Terrorgruppe "Islamischer Staat in Großsahara" verkauft worden sein. Die Entführer hätten für ihre Geisel in der Vergangenheit ein siebenstelliges Lösegeld gefordert, hieß es.